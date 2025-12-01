El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, dando paso a un cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 12 grados . La temperatura mínima se registrará en las primeras horas del día, alcanzando los 4 grados, mientras que la máxima se situará en torno a los 12 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70%. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en combinación con el viento.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la tarde se inicien lluvias, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 19:00 y 01:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría alcanzar hasta 4 mm, lo que indica que se trata de un evento significativo de lluvia. Las lluvias serán más intensas en la tarde y se espera que continúen durante la noche.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las rachas de viento podrían ser más fuertes, especialmente en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Esto, combinado con la alta humedad, podría resultar en un ambiente bastante incómodo para actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es relevante, con un 55% de posibilidad de tormentas eléctricas en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean salir por la tarde o la noche.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con lluvias que se intensificarán hacia la tarde y la noche, acompañadas de viento moderado. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo invernal y que tomen precauciones si tienen planes al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.