El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Las condiciones atmosféricas se mantendrán estables, sin indicios de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco y sin lluvias.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y 7 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrará una temperatura de 7 grados, que irá descendiendo gradualmente a medida que avance el día. Para la tarde, se anticipa que la temperatura alcance los 6 grados, y por la noche, se estabilizará en torno a los 5 grados. Es recomendable que los habitantes de la zona se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, especialmente en las horas más frescas de la tarde y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, con un 82% en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a un 84% hacia la tarde y disminuyendo a un 80% por la noche. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable abrigarse bien si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a una velocidad de 4 km/h durante la mañana, aumentando a 8 km/h en la tarde. A medida que el día avance, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 4 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 7 km/h. Por la noche, el viento disminuirá a 3 km/h, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

No se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas a lo largo del día, lo que sugiere que será un día tranquilo y sin sorpresas climáticas. La ausencia de precipitaciones y el predominio de nubes altas permitirán que la luz solar se filtre en algunos momentos, aunque de manera tenue.

Los habitantes de Pazos de Borbén pueden disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta el abrigo necesario para combatir el frío. La jornada se presenta como una oportunidad para disfrutar de la naturaleza y el entorno, en un ambiente sereno y sin complicaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.