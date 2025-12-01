El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones atmosféricas, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a un cielo cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 90% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre. Este aumento en la humedad también está relacionado con la probabilidad de precipitaciones, que se incrementará considerablemente a partir de la tarde. Se prevé que las lluvias comiencen a manifestarse, con acumulados que podrían llegar a 7 mm en las horas posteriores a la 1 de la tarde, y hasta 9 mm en la noche. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los residentes y visitantes de Oia se enfrenten a condiciones de lluvia.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que alcanzarán hasta 52 km/h, con dirección predominante del sur. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las zonas costeras, donde el oleaje podría verse afectado. Las velocidades del viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría complicar las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la sensación térmica podría ser más fría debido a la combinación de viento y humedad. Es recomendable que quienes planeen salir lleven consigo ropa adecuada para el tiempo, así como paraguas o impermeables, dado el alto riesgo de lluvias.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado con lluvias esperadas por la tarde y noche, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Se aconseja a la población estar preparada para las inclemencias del tiempo y tomar precauciones al desplazarse.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.