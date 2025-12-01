El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Estas nubes, aunque no traerán precipitaciones, aportarán un aspecto grisáceo al ambiente, lo que podría hacer que la luz del sol se sienta menos intensa. A lo largo de la jornada, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 10 grados . Este rango de temperatura es característico de la temporada, y se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

La humedad relativa será un factor notable, alcanzando niveles del 69% al 73% en las horas más cálidas del día. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable tener en cuenta este aspecto al planificar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con velocidades que rondarán entre los 7 y 8 kilómetros por hora. Aunque no se anticipan ráfagas fuertes, el viento puede ser un factor a considerar, especialmente para aquellos que planeen realizar actividades en la costa o en áreas abiertas. La brisa del norte puede proporcionar un alivio fresco, pero también puede hacer que las temperaturas se sientan más frías, especialmente en las horas de la tarde.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que las condiciones serán secas y estables. Esto es favorable para aquellos que deseen disfrutar de paseos o actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse. Sin embargo, es importante recordar que la ausencia de lluvia no implica que el tiempo sea cálido; por lo tanto, se recomienda llevar una chaqueta ligera o un abrigo.

El amanecer se producirá a las 08:42, y el ocaso se espera para las 18:05, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán, por lo que es aconsejable planificar actividades diurnas y regresar a casa antes de que caiga la oscuridad. En resumen, Oia experimentará un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de la belleza del paisaje gallego sin la amenaza de la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.