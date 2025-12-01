El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, O Rosal se presenta con un panorama meteorológico marcado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, aunque las nubes no generarán precipitaciones significativas hasta más tarde en el día. La temperatura oscilará entre los 7 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Este rango térmico sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente por la tarde y al caer la noche.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente. Se espera que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación alcance el 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con acumulados que podrían llegar a los 3 mm, aumentando a 12 mm en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será torrencial, sí será constante y podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 31 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 53 km/h en momentos puntuales. Esta intensidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día fresco y ventoso.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las horas de mayor inestabilidad, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias esperadas, podría generar condiciones propensas a la formación de niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado con lluvias a partir de la tarde, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a la población que tome precauciones al salir, especialmente en las horas de lluvia, y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una transición hacia condiciones más inestables a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a partir del periodo de la tarde, las nubes altas dominarán el panorama, dando paso a un cielo cubierto que podría traer consigo precipitaciones.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones atmosféricas, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a un cielo cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.