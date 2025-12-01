El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente nublado, caracterizado por la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. A lo largo de la tarde, estas nubes no generarán precipitaciones, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia se mantenga en un 0%. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las temperaturas frescas que se esperan.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un descenso gradual a medida que avanza el día. La temperatura alcanzará un máximo de 10 grados en las horas centrales, pero se espera que baje a 8 grados hacia la tarde y finalmente a 9 grados en la noche. Por lo tanto, es recomendable que quienes salgan de casa se vistan adecuadamente para el frío, especialmente en las horas posteriores al ocaso, que se producirá a las 18:05.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, oscilando entre el 74% y el 75% durante el día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es importante tener en cuenta este factor al momento de planificar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con una velocidad constante de 6 km/h. Este viento, aunque ligero, puede contribuir a una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas. No se prevén ráfagas fuertes, lo que significa que las condiciones serán bastante estables en este aspecto.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción. El orto se producirá a las 08:42, ofreciendo una vista espectacular para aquellos que se despierten temprano. A medida que el día avance, el cielo nublado puede ofrecer un espectáculo visual interesante, con diferentes matices de luz y sombra.

En resumen, O Rosal experimentará un día fresco y nublado, sin precipitaciones, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La combinación de la humedad y el viento ligero desde el este hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.