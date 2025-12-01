El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a precipitaciones. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente en la tarde, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la llegada de lluvias.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 3 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 3 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 14 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, lo que podría generar un ambiente más frío y húmedo.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, pero manteniéndose por encima del 70% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescor y contribuir a la inestabilidad del tiempo.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 65% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado, con lluvias esperadas en la tarde y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y que se preparen para un tiempo variable a lo largo del día.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones atmosféricas, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a precipitaciones. La probabilidad de lluvia es alta, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se estima un 100% de probabilidad de precipitaciones entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con un cambio hacia un cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Tui deben estar preparados para la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.