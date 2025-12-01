El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un cielo mayormente cubierto con nubes altas, lo que proporcionará un ambiente gris durante gran parte de la jornada. Las nubes comenzarán a dominar el cielo desde la mañana, y se mantendrán a lo largo del día, aunque no se esperan precipitaciones significativas. De hecho, la probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas durante el día serán frescas, comenzando en torno a los 8 grados a primera hora de la mañana y descendiendo gradualmente a 5 grados hacia la tarde. Este descenso en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente con la presencia del viento. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará desde el este a una velocidad moderada de entre 4 y 5 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 8 km/h. Este viento, aunque no muy fuerte, puede hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que se recomienda a los habitantes de O Porriño que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos durante el día.

A medida que avance la jornada, el sol se ocultará a las 18:03, marcando el final de un día que, aunque gris y fresco, no traerá sorpresas en forma de lluvia. La salida del sol se producirá a las 08:42, lo que permitirá que los primeros rayos de luz iluminen la ciudad, aunque la presencia de nubes altas limitará la intensidad del sol.

En resumen, O Porriño experimentará un día tranquilo en términos meteorológicos, con un cielo cubierto de nubes altas, temperaturas frescas y sin riesgo de precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para dar paseos abrigados, aprovechando la calma que ofrece el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.