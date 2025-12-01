El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una transición hacia condiciones más inestables a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas, el cielo estará poco nuboso, pero a partir de la madrugada, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que cubrirán el cielo.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 7 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 40 km/h en las horas más activas del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 70% y el 91%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Este nivel de humedad, combinado con el viento, podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

A medida que el día avance, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente. Desde la tarde, se prevé un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a ser notables. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, pero se intensificarán, alcanzando hasta 6 mm de lluvia en total. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante la tarde.

Además, existe un 60% de probabilidad de tormentas durante la misma franja horaria, lo que podría generar condiciones de tiempo severo en algunos momentos. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se presentan tormentas eléctricas.

En resumen, O Grove experimentará un día nublado y fresco, con un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias a partir de la tarde. Las temperaturas serán moderadas, pero la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Se recomienda a la población estar preparada para las condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.