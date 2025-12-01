El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A partir de las 19:00 horas, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco y agradable.

Las temperaturas en O Grove oscilarán entre los 9 y 11 grados . A primera hora de la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 11 grados, descendiendo a 10 grados hacia la tarde y manteniéndose en 9 grados durante la noche. Este rango térmico sugiere un ambiente fresco, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes vestirse adecuadamente para disfrutar de las actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se sitúe entre el 69% y el 78% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. A medida que avance el día, la humedad podría hacer que la temperatura se sienta un poco más baja, por lo que es aconsejable llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En cuanto al viento, se registrarán vientos de dirección este y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 6 km/h. Durante la tarde, se anticipa que el viento alcance una velocidad máxima de 8 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero sin ser incómodo. La brisa marina puede ser especialmente agradable para aquellos que se encuentren cerca de la costa, ofreciendo un respiro del tiempo más frío.

El orto se producirá a las 08:44 horas y el ocaso a las 18:04 horas, lo que proporciona un día con una duración de luz solar razonable para disfrutar de actividades diurnas. En resumen, O Grove experimentará un día de nubes altas, temperaturas frescas y sin precipitaciones, ideal para paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse un poco debido a la humedad y la brisa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.