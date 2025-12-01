El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Nigrán se presenta con un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la posibilidad de lluvias escasas a moderadas, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 14 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 7 grados, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 90% en las horas más críticas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará del sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 54 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación de frío más aguda, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir. Las rachas de viento serán más fuertes durante la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las lluvias sean más intensas en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm. Esto podría causar un ambiente húmedo y resbaladizo, por lo que se aconseja precaución al conducir y caminar por las calles. Las lluvias continuarán intermitentemente hasta la noche, aunque se espera que disminuyan hacia el final del día.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de lluvia y viento, especialmente en las zonas más expuestas. Por lo tanto, es recomendable que los conductores mantengan una distancia prudente y reduzcan la velocidad en las carreteras.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones invernales y que tomen las precauciones necesarias para mantenerse cómodos y seguros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T06:32:12.