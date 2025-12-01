El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente nublado, caracterizado por la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la jornada. A lo largo de la tarde, la visibilidad podría verse ligeramente afectada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con valores que oscilarán entre los 9 y 10 grados . En particular, se prevé que la temperatura alcance los 10 grados a las 20:00 horas, descendiendo a 9 grados en las horas posteriores. Este rango térmico sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante la noche, cuando las temperaturas tienden a bajar.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con niveles que rondarán entre el 68% y el 71% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas. La humedad podría hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un ambiente fresco y algo húmedo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que variarán entre 5 y 7 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 11 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento suave puede proporcionar un alivio momentáneo del frío, aunque no será suficiente para calentar el ambiente. La dirección del viento también sugiere que no habrá cambios bruscos en las condiciones climáticas, manteniendo la estabilidad del tiempo a lo largo del día.

El orto se producirá a las 08:42, lo que permitirá disfrutar de un amanecer tranquilo, mientras que el ocaso está previsto para las 18:04, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias ante las bajas temperaturas. En resumen, Nigrán experimentará un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de un paseo, pero con la recomendación de llevar ropa adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.