El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 12 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 4 grados, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, lo que podría generar una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se prevé en torno al 72% durante el día.

La humedad será un factor notable, con niveles que rondarán entre el 72% y el 95% a lo largo del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes de Mos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 24 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frío. Es importante tener en cuenta estas condiciones si se planea realizar actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvias. Se prevé que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 2 a 4 mm, lo que indica que es probable que se produzcan lluvias moderadas en la tarde. Las lluvias podrían ser más intensas en algunos momentos, por lo que se aconseja llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias a partir de la tarde. Los habitantes deben prepararse para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de vientos fuertes que podrían hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T06:32:12.