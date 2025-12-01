El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Esta situación atmosférica se mantendrá constante desde la tarde hasta la noche, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas en Mos experimentarán un descenso progresivo a lo largo del día. En la mañana, se espera que el termómetro marque alrededor de 8 grados , pero a medida que avance la jornada, las temperaturas irán bajando, alcanzando los 5 grados hacia la tarde. Este descenso térmico, combinado con la alta humedad relativa, que oscilará entre el 82% y el 86%, generará una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

En cuanto a la precipitación, las previsiones indican que no se esperan lluvias durante el día. Los registros muestran un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los residentes de Mos podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las bajas temperaturas.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de entre 4 y 8 km/h, lo que podría acentuar la sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la tarde y la noche. Es recomendable que quienes salgan a la calle tomen precauciones ante el viento, que aunque no será muy fuerte, puede resultar incómodo.

A medida que se acerque el ocaso, que se producirá a las 18:03, las temperaturas continuarán descendiendo, lo que podría hacer que la noche sea especialmente fría. La combinación de nubes altas y la falta de precipitaciones permitirá que el cielo se mantenga cubierto, lo que podría ofrecer una vista interesante del atardecer, aunque sin los colores vibrantes que suelen acompañar a un cielo despejado.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que irán de 8 a 5 grados , sin posibilidad de lluvias y con un viento suave del noroeste. Los habitantes deben prepararse para un día frío y húmedo, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.