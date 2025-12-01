El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la cobertura de nubes que podría dar lugar a precipitaciones. En particular, se prevé que las lluvias comiencen a intensificarse a partir de la tarde, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 4 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 95% en las horas más críticas de la tarde. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 6 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 54 km/h en momentos puntuales. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será escasa al inicio, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en la tarde y alcanzando hasta 13 mm en la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán torrenciales, sí podrían ser persistentes, lo que podría afectar el tráfico y las actividades cotidianas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto implica que, aunque no se espera un tiempo severo, es prudente estar atentos a posibles cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, el día en Moraña se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias que se intensificarán a medida que avance la tarde. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante las condiciones de viento y humedad, y que estén preparados para la lluvia, especialmente en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T06:32:12.