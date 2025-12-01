El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, en Moraña se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Las condiciones atmosféricas indican que, aunque el cielo estará cubierto en gran parte, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados . La temperatura más alta se registrará alrededor de las 20:00 horas, alcanzando los 7 grados, mientras que las horas más frescas de la mañana y la tarde verán temperaturas de 5 grados. Este rango térmico sugiere que será un día fresco, por lo que se recomienda a los habitantes de Moraña vestirse adecuadamente para evitar el frío, especialmente durante las horas de la mañana y la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, con valores que rondan entre el 86% y el 91% a lo largo del día. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es importante tener en cuenta este factor al salir de casa. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que variarán entre 4 y 5 kilómetros por hora. Aunque no se anticipan rachas fuertes, el viento puede contribuir a que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en áreas abiertas. Los vientos suaves permitirán que la jornada transcurra sin mayores inconvenientes, aunque es recomendable protegerse del viento al salir.

El orto se producirá a las 08:43 horas y el ocaso será a las 18:02 horas, lo que significa que los días continúan acortándose a medida que nos adentramos en el invierno. La luz del día será limitada, por lo que es aconsejable aprovechar las horas de sol para realizar actividades al aire libre.

En resumen, Moraña experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que no superarán los 7 grados y una alta humedad que acentuará la sensación de frío. Sin precipitaciones a la vista, será un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para abrigarse bien si se decide salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.