El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones atmosféricas, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a precipitaciones. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente en las horas de la tarde, alcanzando un 100% entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 13 grados , lo que indica un ambiente fresco. Las temperaturas más bajas se registrarán por la mañana, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la mañana y disminuyendo gradualmente a un 95% hacia la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 17 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales, especialmente durante las tormentas. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 33 km/h, lo que añade un factor adicional a las condiciones climáticas del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las primeras gotas comiencen a caer en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. Se estima que la precipitación total podría alcanzar hasta 4 mm, lo que podría causar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles. Los ciudadanos deben tener precaución al desplazarse, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

La probabilidad de tormentas eléctricas también es notable, con un 60% de posibilidad entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse descargas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre y la seguridad en general.

En resumen, Mondariz experimentará un día nublado y fresco, con un aumento en la probabilidad de lluvia y tormentas hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones cambiantes y que tomen precauciones adecuadas al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T06:32:12.