El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que limitará la visibilidad del sol, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y 7 grados . La temperatura más alta se registrará alrededor de las 20:00 horas, mientras que las mínimas se presentarán en las primeras horas de la mañana. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan adecuadamente para el frío, especialmente en las horas más frescas del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 87% al 96% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación térmica más fría de lo que realmente marcan los termómetros, por lo que es importante tener en cuenta esta variable al momento de planificar actividades al aire libre. La combinación de la alta humedad y las bajas temperaturas puede resultar en un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que son más sensibles al frío.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 3 y 5 km/h. Aunque no se anticipan rachas fuertes, la brisa puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en zonas abiertas. A medida que avance la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, pero seguirá siendo moderado.

Los momentos más destacados del día incluirán el orto a las 08:41 y el ocaso a las 18:03, lo que proporcionará un tiempo de luz diurna limitado, típico de esta época del año. La combinación de nubes altas y la baja posición del sol en el horizonte puede ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer, aunque la visibilidad del mismo podría verse afectada por la cobertura nubosa.

En resumen, Mondariz experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado permitirán que la jornada transcurra sin contratiempos, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.