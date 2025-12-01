El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Moaña se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avanza el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente en la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 5 y 12 grados , siendo más fresca en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad. Este nivel de humedad también contribuye a la posibilidad de lluvias, que se prevén en forma de chubascos dispersos. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 5 mm, con un incremento notable en la tarde, donde se estima que la probabilidad de lluvia sea del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h, lo que podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas expuestas. La velocidad del viento será más intensa en la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre y generar oleaje en la costa. Se recomienda precaución a los navegantes y a quienes realicen actividades en la playa.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 55% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas eléctricas en la región. Es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, aunque las nubes permanecerán en el cielo. La temperatura descenderá, y se espera que la noche sea fresca, con mínimas alrededor de los 5 grados . En resumen, el día de hoy en Moaña se caracterizará por un tiempo cambiante, con nubes, lluvias y viento, lo que invita a planificar actividades con precaución y estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T06:32:12.