El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente nublado, caracterizado por la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. A lo largo de la tarde, se espera que estas nubes se mantengan, aunque no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y sin lluvias.

Las temperaturas en Moaña hoy oscilarán entre los 7 y 9 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrará una temperatura de 9 grados, que irá descendiendo a medida que avance el día. Para la tarde, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 7 grados, lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se tiene previsto salir, ya que la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 92% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que es importante tener en cuenta este factor al momento de planificar actividades. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede resultar en un ambiente algo incómodo para algunos, especialmente para aquellos que son más sensibles a las condiciones climáticas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con una velocidad de entre 7 y 12 km/h, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en ciertos momentos, especialmente en áreas abiertas. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja tener precaución si se está en zonas expuestas.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 08:42 y se ocultará a las 18:03, lo que proporciona un tiempo de luz diurna adecuado para disfrutar de actividades diarias. Sin embargo, la presencia constante de nubes altas puede limitar la visibilidad del sol, creando un ambiente más sombrío.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy se caracteriza por nubes altas, temperaturas frescas y alta humedad, con un viento moderado que puede intensificar la sensación de frío. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.