El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, donde se anticipa un aumento en la probabilidad de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 4 grados, y se espera que suban gradualmente hasta llegar a los 13 grados por la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y aumentando hasta un 90% en la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las nubes y las precipitaciones, podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mañana, con un total acumulado de 0.2 mm en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará drásticamente, con un pronóstico de lluvia más significativa, alcanzando hasta 12 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Meis se enfrenten a lluvias durante este periodo.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar condiciones ventosas y contribuir a una sensación térmica más fría.

Además, existe una probabilidad del 65% de tormentas entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría intensificar las precipitaciones y generar un ambiente más inestable. Es recomendable que los habitantes de Meis tomen precauciones si planean salir, especialmente durante la tarde, cuando las condiciones climáticas serán más adversas.

En resumen, el día de hoy en Meis se caracterizará por un tiempo nublado, con temperaturas frescas, alta humedad y un alto riesgo de lluvias y tormentas en la tarde. Se aconseja estar preparados para cambios bruscos en el tiempo y considerar alternativas para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T06:32:12.