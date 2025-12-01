El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Las condiciones atmosféricas indican que las nubes altas dominarán el cielo durante la mayor parte del día, aunque también se prevén momentos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un descenso gradual a medida que avanza el día. La temperatura máxima alcanzará los 8 grados alrededor del mediodía, pero se espera que baje a 5 grados por la tarde. Este enfriamiento puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de Meis vestirse adecuadamente para el frío.

La humedad relativa será alta, con valores que oscilarán entre el 84% y el 86% durante el día. Esta elevada humedad puede contribuir a una sensación de frío más intensa, por lo que es importante tener en cuenta que, aunque las temperaturas no sean extremadamente bajas, la combinación de frío y humedad puede resultar incómoda.

En lo que respecta a las precipitaciones, se prevé un día seco, sin probabilidades de lluvia. Los datos indican que no se registrarán precipitaciones en ninguna de las horas del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse. Sin embargo, es recomendable estar atento a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a 3-6 km/h hacia la tarde. Este viento suave no debería causar molestias significativas, pero puede contribuir a la sensación de frío, especialmente en áreas abiertas.

En resumen, el día en Meis se presenta con cielos mayormente nublados, temperaturas frescas y sin precipitaciones. La combinación de alta humedad y viento suave del este puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre con la debida protección contra el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.