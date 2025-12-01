El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra más, dando paso a un ambiente gris y cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de incomodidad para algunos. Este nivel de humedad, combinado con las nubes, sugiere que el día se sentirá más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a partir de la tarde, con una probabilidad del 100% de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las cantidades de lluvia esperadas son moderadas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 10 mm, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias serán más intensas en la tarde, por lo que es aconsejable tomar precauciones al conducir o realizar actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 35 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento puede generar ráfagas fuertes, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda estar atento a las condiciones si se está en la calle o en espacios expuestos.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias. Es importante estar alerta a los avisos meteorológicos y considerar la posibilidad de buscar refugio en caso de que se produzcan tormentas.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será mayormente nublado, con lluvias esperadas en la tarde y temperaturas frescas. La combinación de alta humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, así que es recomendable vestirse adecuadamente para el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T06:32:12.