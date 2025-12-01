El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, en Meaño, se espera un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Las condiciones atmosféricas indican que el cielo estará cubierto por nubes altas durante las primeras horas del día, lo que podría dar un aspecto grisáceo al paisaje, aunque sin afectar significativamente la luminosidad. A medida que avance la tarde, se mantendrá un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol se filtren y aporten algo de calidez a la atmósfera.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un descenso gradual a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 9 grados alrededor de las 20:00 horas, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 7 grados durante la tarde. Este ligero descenso en las temperaturas es característico de la transición hacia el invierno, por lo que se recomienda a los habitantes de Meaño vestirse adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 70% a primera hora del día y aumentando hasta un 77% hacia el final de la jornada. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable abrigarse bien si se planea salir.

En lo que respecta a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el día de hoy. Los pronósticos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Meaño podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las bajas temperaturas.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el este con una velocidad de entre 5 y 9 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, por lo que es recomendable tener en cuenta su presencia al salir.

En resumen, el día en Meaño se presenta con un tiempo mayormente nublado, temperaturas frescas y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo, aunque con la necesidad de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.