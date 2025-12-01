El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra más, dando paso a un ambiente más gris y sombrío. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, especialmente en la tarde, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y 13 grados , con un leve aumento en la tarde. La sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 87% en las horas más frescas. Esto podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las primeras gotas de lluvia comiencen a caer alrededor de la tarde, acumulándose hasta 6 mm en total. La lluvia será ligera al principio, pero se intensificará hacia la noche, lo que podría generar charcos y una ligera acumulación en las calles. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas y resbaladizas, especialmente en áreas no pavimentadas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 61 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío adicional y, en combinación con la lluvia, podría hacer que las condiciones sean incómodas para actividades al aire libre. Se aconseja tener precaución, especialmente en zonas expuestas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá, y la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se recomienda a los conductores que tomen precauciones adicionales al manejar.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy será mayormente nublado, con lluvias esperadas en la tarde y noche, temperaturas frescas y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual. Es un día para quedarse en casa o, si es necesario salir, hacerlo con precaución y abrigado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T06:32:12.