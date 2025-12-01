El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se podrán observar estas nubes, que no afectarán significativamente la luminosidad del día, permitiendo que los rayos del sol se filtren y aporten un ambiente agradable.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y 8 grados . La temperatura más alta se registrará alrededor del mediodía, alcanzando los 8 grados, mientras que por la tarde, se espera que descienda a 6 grados. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque el día será fresco, no se prevén condiciones extremas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con la debida abrigo.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 76% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 81% por la tarde. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 6 kilómetros por hora. Aunque no se esperan rachas fuertes, el viento puede ser un factor que contribuya a la sensación de frescor, especialmente en las horas más frías del día. La dirección del viento también sugiere que podría haber momentos de calma, lo que podría ser ideal para disfrutar de un paseo por la costa o en el entorno natural de Marín.

En lo que respecta a la precipitación, las previsiones indican que no se esperan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el día sea más agradable, permitiendo disfrutar de la belleza del paisaje marinense.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy se presenta como un día fresco y mayormente despejado, con nubes altas que no interrumpirán la luminosidad. Con temperaturas moderadas, alta humedad y un viento suave, será un día propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.