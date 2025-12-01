El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Lalín se prepara para un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra completamente, lo que podría dar lugar a algunas precipitaciones. La probabilidad de lluvia aumenta considerablemente en las horas de la tarde, alcanzando un 100% entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 3 y 10 grados a lo largo del día. La sensación térmica será un poco más baja, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, con valores que podrían llegar a ser de 0 grados en algunos momentos. Por lo tanto, se aconseja vestirse adecuadamente para el frío, utilizando capas que permitan mantener el calor corporal.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 10 y 34 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que es importante tener en cuenta la dirección y la fuerza del viento al planificar actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas al inicio del día, con registros de 0 mm hasta la tarde. Sin embargo, a partir de las 19:00, se espera un aumento significativo en la cantidad de lluvia, con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm. Las lluvias serán más intensas en la noche, lo que podría causar algunas molestias para quienes se desplacen por la ciudad.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque no se anticipan tormentas severas, es prudente estar alerta ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y un aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día frío y húmedo, con la posibilidad de algunas tormentas ligeras.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T06:32:12.