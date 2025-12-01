El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Lalín se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas. Durante el periodo de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 5 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance el día, las temperaturas experimentarán un ligero descenso, alcanzando los 4 grados en la tarde y bajando hasta los 3 grados por la noche. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alrededor del 78-79%. Esto puede hacer que el frío se sienta más intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Lalín que se vistan en capas y utilicen ropa adecuada para el tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h. Durante la mañana, el viento alcanzará su máxima velocidad, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Sin embargo, por la tarde y la noche, se prevé que el viento disminuya, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más tranquilo.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias ni tormentas en el horizonte. Esto permitirá que los residentes de Lalín disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la presencia constante de nubes altas puede limitar la visibilidad del sol, que saldrá a las 08:41 y se ocultará a las 18:00, marcando un día con una duración de luz solar relativamente corta.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy se caracteriza por un ambiente fresco y nublado, sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día de temperaturas bajas y que se mantengan abrigados, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.