El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

Hoy, 1 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la cobertura nubosa aumentará, dando paso a un ambiente muy nuboso y cubierto, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 12 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta un 90% en la noche. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación térmica más fría de lo habitual, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de la isla que se vistan adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas no deberían ser intensas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría alcanzar hasta 3 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se aconseja tener precaución, sobre todo en actividades al aire libre. Las rachas de viento pueden ser más intensas en zonas expuestas, por lo que es recomendable evitar áreas abiertas durante los momentos de mayor viento.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá, y se espera que el cielo permanezca cubierto, con una sensación de frío acentuada por la humedad y el viento. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes predominantes y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para el tiempo cambiante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T06:32:12.