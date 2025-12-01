El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo caracterizado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A partir de las 19:00 horas, se espera que estas nubes continúen dominando el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día.

Las temperaturas experimentarán un descenso gradual, comenzando en torno a los 10 grados a primera hora de la tarde y bajando hasta los 7 grados hacia el final del día. Este descenso en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la llegada de la noche. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes y visitantes de la isla que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos durante las horas más frescas.

La humedad relativa también será un factor a tener en cuenta, con niveles que oscilarán entre el 74% y el 81% a lo largo del día. Esta humedad puede contribuir a una sensación de frío más intensa, por lo que es aconsejable abrigarse bien si se planea estar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que alcanzarán hasta los 9 km/h en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 7 km/h. Este viento suave puede ofrecer un alivio en las temperaturas más frescas, aunque no será suficiente para contrarrestar la sensación de frío.

El orto se producirá a las 08:44, brindando a los isleños una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 18:03, marcando el final de un día que, aunque nublado, puede ofrecer momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y el paisaje de A Illa de Arousa. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades tranquilas, como paseos por la costa o disfrutar de la gastronomía local en los restaurantes de la isla.

En resumen, el tiempo de hoy en A Illa de Arousa será fresco y nublado, con temperaturas que descienden a medida que avanza el día, sin riesgo de precipitaciones. Es un buen momento para disfrutar de la belleza de la isla, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.