El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una transición hacia condiciones más inestables a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a partir del periodo de la tarde, las nubes altas dominarán el panorama, dando paso a un cielo cubierto que podría traer consigo precipitaciones.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 8 y 14 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 9 grados, que irán aumentando ligeramente hasta alcanzar los 14 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, estabilizándose en torno a los 12 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando picos del 91% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Esta alta humedad, combinada con las nubes y las precipitaciones esperadas, contribuirá a un ambiente bastante húmedo y fresco.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a partir de la tarde, con una probabilidad del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán moderadas, acumulando hasta 6 mm en total, lo que podría generar charcos y una ligera acumulación de agua en las calles. Las lluvias más intensas se concentrarán entre las 19:00 y las 21:00 horas, cuando se espera que la intensidad de la precipitación aumente.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 49 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente en áreas expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 7 y 22 km/h durante la mañana y la tarde, aumentando en intensidad hacia la noche.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Se recomienda a los residentes de A Guarda que se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y abrigos para enfrentar las condiciones invernales que se avecinan.

