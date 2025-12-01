El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Este tipo de nubosidad, aunque no implica precipitaciones, puede generar una atmósfera grisácea que afectará la luminosidad del día. Las nubes altas, como las que se prevén, son típicas de condiciones estables, lo que sugiere que no se esperan cambios drásticos en el tiempo.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un día fresco, con valores que oscilarán entre los 10 y 11 grados . Las temperaturas más altas se registrarán durante las horas centrales del día, mientras que por la mañana y al caer la tarde, el termómetro podría descender a los 10 grados. Es recomendable que los habitantes de A Guarda se vistan adecuadamente para el frío, especialmente si planean estar al aire libre.

La humedad relativa será un factor notable, alcanzando niveles del 69% al 73% a lo largo del día. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es importante tenerlo en cuenta al salir. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede resultar en un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que son sensibles al frío.

En lo que respecta al viento, se espera que sople desde el norte con velocidades que rondarán entre los 7 y 8 kilómetros por hora. Aunque no se anticipan rachas fuertes, el viento puede contribuir a que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda abrigarse bien si se va a estar expuesto al aire libre durante períodos prolongados.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que los habitantes de A Guarda pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el frío. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a pasear o realizar actividades en la naturaleza.

En resumen, A Guarda experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y sin riesgo de lluvias. Es un día propicio para disfrutar de la belleza del entorno, siempre con la debida precaución ante las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.