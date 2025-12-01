El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente, con un aumento en la nubosidad que dará paso a nubes altas y, posteriormente, a un cielo cubierto. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 13 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 70% por la mañana y aumentando hasta un 91% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que a partir de la tarde se inicie un periodo de lluvias. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias comenzarán de manera ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm en las primeras horas de la tarde, aumentando a 11 mm hacia la noche. Es recomendable que los residentes de Gondomar se preparen para condiciones húmedas y lleven paraguas si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 8 y 10 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, se prevén rachas de viento más intensas, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional y afectar la estabilidad de objetos ligeros en el exterior.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 50% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 60% en las horas posteriores. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy será fresco y húmedo, con un aumento de la nubosidad y lluvias a partir de la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.