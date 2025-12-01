El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que los pronósticos indican que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto sugiere que los habitantes de Gondomar podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las temperaturas frescas que se prevén.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 7 y 9 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, descendiendo gradualmente a 8 grados por la tarde y alcanzando los 7 grados hacia la noche. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para el frío, especialmente en las horas más bajas de temperatura.

La humedad relativa será un factor a considerar, con niveles que rondarán entre el 68% y el 71% a lo largo del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja llevar ropa abrigada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 5 y 7 km/h, aumentando ligeramente a 11 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas abiertas y expuestas.

El amanecer se producirá a las 08:42, brindando a los habitantes de Gondomar la oportunidad de disfrutar de un inicio de día tranquilo, mientras que el ocaso se espera para las 18:04, marcando el final de un día que, aunque nublado, no traerá sorpresas en forma de lluvia.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy se presenta como un día fresco y seco, con nubes altas que cubrirán el cielo, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente ante el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.