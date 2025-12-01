El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que cubrirán el cielo. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 3 y 9 grados , siendo más cálidas en las horas centrales del día.

A partir de la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar, con un incremento notable en la probabilidad de precipitaciones. Se prevé que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia alcance el 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos. Las lluvias serán de intensidad variable, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total durante este periodo. La lluvia se intensificará hacia la tarde, especialmente entre las 18:00 y las 19:00 horas, cuando se espera que caigan hasta 1 mm de agua.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre los 6 y 22 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En las horas de mayor intensidad, se anticipan rachas que podrían alcanzar hasta 61 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. La sensación térmica se mantendrá entre 1 y 8 grados , lo que sugiere que, a pesar de las temperaturas relativamente suaves, la percepción del frío será notable.

La combinación de viento fuerte y lluvias puede provocar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes de Forcarei que se preparen para un cambio brusco en el tiempo a medida que se acerque la tarde, llevando consigo paraguas y abrigos adecuados.

En resumen, el día comenzará con cielos despejados y temperaturas frescas, pero se transformará en una jornada de lluvias y viento fuerte, lo que obligará a los forcareenses a adaptarse a un tiempo cambiante y potencialmente incómodo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.