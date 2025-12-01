El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se podrán observar estas nubes, que no traerán consigo precipitaciones, ya que se prevé un día completamente seco. Las temperaturas se mantendrán frescas, con valores que oscilarán entre los 4 y 5 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 83% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se aconseja tener en cuenta la vestimenta adecuada para evitar incomodidades. A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas variaciones, lo que contribuirá a un ambiente fresco y algo húmedo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 2 y 4 km/h. Este viento será ligero, lo que significa que no se anticipan rachas fuertes que puedan afectar las actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a la dirección del viento, ya que puede influir en la sensación térmica, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

El orto se producirá a las 08:42, brindando luz natural que irá aumentando a medida que avanza el día. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 18:01, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada antes de que caiga la noche. La combinación de nubes altas y la ausencia de precipitaciones sugiere que, aunque el cielo no estará completamente despejado, no se esperan cambios drásticos en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el tiempo en Forcarei para hoy se presenta como un día fresco y nublado, ideal para actividades que no requieran de un sol radiante. La ausencia de lluvia y el viento ligero permitirán disfrutar de un día al aire libre, siempre teniendo en cuenta las temperaturas frescas y la alta humedad. Es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y de las actividades en familia, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.