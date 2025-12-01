El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos nublados y algunas posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con nubes altas dominando el panorama hasta el mediodía.

Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 4 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad relativa, que comenzará en un 84% y podría bajar hasta un 68% en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fría debido a la presencia del viento.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 28 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 36 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta combinación de viento y temperaturas frescas podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevén lluvias escasas inicialmente, pero a medida que avance la tarde, la intensidad de la lluvia podría aumentar, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 2 mm. Las condiciones de lluvia se mantendrán hasta la noche, con intervalos nubosos y posibilidad de chubascos.

La probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando un 60% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de A Estrada deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas. La situación meteorológica podría generar un ambiente inestable, especialmente en las horas de la tarde, cuando las condiciones son más propensas a cambios bruscos.

En resumen, el día de hoy en A Estrada se caracterizará por un tiempo fresco y variable, con cielos nublados y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.