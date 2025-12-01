El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente nublado, caracterizado por la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes se mantengan estables, sin que se registren precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y fresco.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados , lo que sugiere que será un día frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. Es recomendable que los habitantes de A Estrada se vistan adecuadamente para enfrentar estas temperaturas, optando por abrigos y capas que les permitan mantenerse cómodos durante el día.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 85% al 87%, lo que puede generar una sensación térmica más fría de lo que realmente marcan los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, podría hacer que el aire se sienta más frío, por lo que es importante tener en cuenta este factor al salir de casa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con una velocidad constante de 6 km/h, aunque se registrarán rachas que podrían alcanzar hasta los 11 km/h en las horas más activas del día. Este viento suave puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se aconseja protegerse adecuadamente al salir al exterior.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 08:43 y se ocultará a las 18:01, lo que significa que los habitantes de A Estrada podrán disfrutar de aproximadamente 9 horas y 18 minutos de luz solar. Sin embargo, debido a la cobertura nubosa, la luz solar podría ser menos intensa de lo habitual, lo que podría afectar la visibilidad y la calidez del ambiente.

En resumen, el tiempo en A Estrada para hoy se caracteriza por un ambiente fresco y nublado, sin precipitaciones, con temperaturas bajas y una alta humedad. Los vientos suaves desde el sur añadirán un toque de frescura al día. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o para abrigarse bien si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.