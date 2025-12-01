El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con una temperatura inicial de 4 grados . A medida que avanza la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 87% en la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar paso a un ambiente más gris. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, con acumulados que podrían llegar a 2 mm en total durante la tarde y la noche. La lluvia será escasa al principio, pero se intensificará hacia la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 54 km/h en las horas más activas del día, especialmente entre las 18:00 y las 19:00 horas. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda a los habitantes de Cuntis que se abriguen adecuadamente si planean salir. La dirección del viento cambiará a noreste hacia la noche, lo que podría traer consigo un ligero descenso en la temperatura.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas aisladas en la región. A medida que el día avance, la humedad aumentará, alcanzando un 95% en la noche, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada y húmeda.

En resumen, el día en Cuntis comenzará con un tiempo relativamente tranquilo, pero se transformará en un ambiente más inestable y húmedo hacia la tarde, con la llegada de lluvias y un aumento en la actividad del viento. Es un día para estar preparado y tomar precauciones si se planea salir, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.