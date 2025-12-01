El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente nublado, caracterizado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A lo largo de la tarde, se espera que estas nubes continúen dominando el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y estable.

Las temperaturas en Cuntis oscilarán entre los 5 y 7 grados . La temperatura más alta se registrará alrededor de las 20:00 horas, alcanzando los 7 grados, mientras que las mínimas se darán en las primeras horas del día, con un descenso hasta los 5 grados. Este rango de temperaturas sugiere que será un día fresco, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes vestirse adecuadamente para el tiempo.

La humedad relativa será notablemente alta, con valores que rondarán entre el 86% y el 91% a lo largo del día. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a una velocidad moderada de entre 4 y 5 km/h. Durante las horas más cálidas, la racha máxima podría alcanzar hasta 9 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio en la sensación de frío, aunque no será suficiente para calentar el ambiente. Este viento suave también contribuirá a la dispersión de las nubes, aunque no se espera que esto afecte significativamente la cobertura nubosa del día.

La salida del sol se producirá a las 08:43, mientras que el ocaso está previsto para las 18:02, lo que significa que los días continúan acortándose a medida que avanzamos hacia el invierno. La luz del día será limitada, lo que puede influir en las actividades al aire libre, especialmente en la tarde.

En resumen, Cuntis experimentará un día fresco y nublado, sin precipitaciones, con temperaturas que invitan a abrigarse. La combinación de alta humedad y viento suave puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda a todos estar preparados para un día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.