El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente, con un aumento en la nubosidad que dará paso a nubes altas y, posteriormente, a un cielo mayormente cubierto.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 13 grados . Las primeras horas del día se caracterizarán por temperaturas de 5 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar los 13 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 11 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 91% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con el aumento de la nubosidad, sugiere que las condiciones serán propicias para la precipitación.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a manifestarse a partir de la tarde, con una probabilidad del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que la lluvia será escasa al principio, con acumulaciones de hasta 0.3 mm, pero se intensificará hacia la tarde y la noche, alcanzando hasta 5 mm en total. Esto indica que los habitantes de Catoira deben estar preparados para un tiempo húmedo y posiblemente incómodo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur, con rachas que pueden alcanzar hasta 54 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Finalmente, la probabilidad de tormentas se incrementa, con un 60% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría traer consigo tormentas eléctricas aisladas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante este periodo.

En resumen, el día en Catoira se presentará con un inicio tranquilo que dará paso a un tiempo más inestable, con lluvias y viento fuerte, lo que requerirá que los residentes se mantengan informados y preparados para las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.