El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Catoira se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con un aspecto poco nuboso, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes, aunque la cobertura nubosa seguirá siendo notable.

Las temperaturas en Catoira se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 8 grados a primera hora de la mañana. A medida que el día progrese, se prevé un ligero descenso, alcanzando mínimas de 6 grados en las horas más frías de la tarde y la noche. Es recomendable que los habitantes se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, especialmente en las horas de menor temperatura.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que los niveles se mantendrán altos, comenzando en un 79% y aumentando hasta un 91% hacia el final del día. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es importante tenerlo en cuenta al salir.

Respecto a las precipitaciones, no se prevé que haya lluvias en Catoira durante el día de hoy. Los pronósticos indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones contra el frío.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 6 km/h, alcanzando rachas de hasta 12 km/h en las horas más activas del día. Este viento fresco puede contribuir a una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse bien si se planea estar al aire libre.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados, alta humedad y ausencia de precipitaciones. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente ante el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.