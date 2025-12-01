El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

Hoy, 1 de diciembre de 2025, A Cañiza se prepara para un día marcado por un cielo que variará desde poco nuboso hasta cubierto, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente entre las 2 y las 11 de la mañana, cuando se espera que la visibilidad se vea afectada por la presencia de nubes.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 3 y 10 grados . Las primeras horas del día serán las más frías, con mínimas de 3 grados, mientras que por la tarde se alcanzarán máximas de hasta 10 grados. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esto, combinado con el aumento de la nubosidad, puede generar un ambiente algo incómodo para quienes no estén preparados.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente. Se prevé que entre la 1 y las 7 de la tarde, la probabilidad de lluvia sea del 80%, y a partir de las 7 de la tarde, esta cifra se eleva al 100%. Las precipitaciones serán ligeras al principio, con acumulados que podrían llegar a 0.5 mm, pero se intensificarán hacia la noche, alcanzando hasta 8 mm en las horas más críticas. Por lo tanto, es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste, con rachas que pueden alcanzar hasta 49 km/h en las horas de la tarde y noche. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

En resumen, A Cañiza experimentará un día de transición, comenzando con cielos despejados y culminando en un ambiente más invernal, con lluvias y viento fuerte. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para el tiempo invernal que se avecina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.