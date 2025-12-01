El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, A Cañiza se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. A lo largo de la jornada, se espera un cielo poco nuboso en las primeras horas, con la aparición de nubes altas a medida que avanza el día. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones, lo que significa que la probabilidad de lluvia es nula.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 4 y 5 grados , lo que sugiere que será un día frío, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Es recomendable que los habitantes de A Cañiza se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, optando por abrigos y capas que les permitan mantenerse cómodos.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles altos, alcanzando hasta un 82% en las horas centrales del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable estar preparados para un ambiente húmedo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos de dirección norte, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 5 km/h. Estas condiciones de viento son relativamente suaves, lo que contribuirá a que la sensación de frío no sea tan intensa como podría ser con ráfagas más fuertes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede aumentar ligeramente en las horas de la tarde, alcanzando hasta 8 km/h.

El orto se producirá a las 08:40, lo que permitirá disfrutar de un amanecer tranquilo y sereno, mientras que el ocaso está previsto para las 18:02, marcando el final de un día que, aunque frío, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y el entorno.

En resumen, A Cañiza experimentará un día fresco y mayormente despejado, con temperaturas bajas y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para salir y disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el frío y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.