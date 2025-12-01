El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

Hoy, 1 de diciembre de 2025, Cangas se prepara para un día con un tiempo variable que podría traer sorpresas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 9 grados a media mañana, mientras que la humedad relativa se situará en torno al 75%, lo que podría generar una sensación de frescor.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y la temperatura ascenderá ligeramente, alcanzando los 13 grados hacia las 14:00 horas. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones podrían ser significativas, con acumulados que podrían llegar a los 9 mm en este periodo, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se prevé que el viento se intensifique, alcanzando rachas de hasta 51 km/h hacia las 16:00 horas. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente con la llegada de las lluvias.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 22:00 horas. La humedad relativa aumentará, alcanzando niveles del 90%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría y húmeda.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja en la mañana, se incrementa a un 60% durante la tarde, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. Por lo tanto, se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un inicio tranquilo que dará paso a un tiempo más inestable por la tarde, con lluvias y vientos fuertes. Manténgase preparado para un cambio en las condiciones meteorológicas y disfrute de la jornada con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.