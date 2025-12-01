El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Cangas se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta el ocaso, previsto para las 18:04. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que los datos indican que la probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 8 y 10 grados . La temperatura más alta se registrará alrededor del mediodía, alcanzando los 10 grados, mientras que por la tarde, se espera que descienda a 8 grados. Este rango de temperaturas sugiere que será un día fresco, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Cangas vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con un 72% durante las horas centrales del día y aumentando ligeramente a un 74% en la tarde. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a una velocidad de 7 km/h durante la mayor parte del día. Sin embargo, se anticipan ráfagas que podrían alcanzar hasta los 13 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento ligero puede proporcionar un alivio ante las temperaturas frescas, pero también puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que es recomendable abrigarse bien.

El amanecer se producirá a las 08:43, lo que permitirá disfrutar de unas horas de luz antes de que el sol se oculte tras el horizonte. A lo largo del día, la combinación de nubes altas y la ausencia de precipitaciones brindará un ambiente tranquilo, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el fresco clima.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un cielo nublado, temperaturas frescas y un viento ligero. Sin lluvias a la vista, será un buen momento para disfrutar de la belleza natural de la región, aunque es recomendable estar preparado para el frío que puede acompañar a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.