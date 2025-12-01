El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una tendencia a la lluvia a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a partir del periodo de la tarde, las nubes altas dominarán el panorama, dando paso a un cielo cubierto que traerá consigo precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados . En la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 6 a 8 grados. A medida que el día avance, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 13 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará con fuerza desde el sur, alcanzando rachas de hasta 60 km/h en su punto máximo.

La humedad relativa será alta, con valores que oscilarán entre el 72% y el 89%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas del día. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que las lluvias sean moderadas, con acumulaciones que podrían llegar a los 4 mm en total.

El viento, que comenzará soplando de dirección noreste y este, cambiará a una dirección predominante del sur, lo que traerá consigo un aumento en la temperatura, aunque también incrementará la sensación de inclemencia debido a las rachas fuertes. En la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría causar algunas molestias a los transeúntes.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 60% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas durante este periodo. La combinación de viento fuerte, alta humedad y precipitaciones podría generar condiciones inestables, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir.

A medida que se acerque la noche, las lluvias disminuirán, y el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 12 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:03, marcando el final de un día que, aunque fresco y lluvioso, también traerá consigo la belleza del paisaje gallego en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.