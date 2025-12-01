El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con un aspecto poco nuboso, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes, aunque la cobertura nubosa seguirá siendo notable.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un descenso gradual a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 10 grados alrededor del mediodía, pero irá disminuyendo hasta situarse en torno a los 7 grados por la tarde. Este enfriamiento será más evidente en las horas posteriores al ocaso, que se producirá a las 18:03, cuando las temperaturas comenzarán a caer rápidamente.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 74% por la mañana y aumentando hasta un 81% hacia la noche. Esta alta humedad puede generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En lo que respecta a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los pronósticos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Cambados podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las bajas temperaturas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 9 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las zonas más expuestas.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y una humedad elevada, todo ello sin la amenaza de precipitaciones. Es un día que invita a disfrutar de la belleza del paisaje gallego, pero con la precaución de abrigarse adecuadamente para enfrentar el frío que se avecina conforme avance la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.