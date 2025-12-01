El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

Hoy, 1 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará despejado, con una temperatura inicial de 5 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica puede verse afectada por la velocidad del viento, que alcanzará ráfagas de hasta 44 km/h en las horas de la tarde.

Durante la mañana, la humedad relativa será alta, rondando el 89%, lo que puede generar una sensación de frescor. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 66% en la tarde. Esto podría contribuir a la formación de nubes, que comenzarán a aparecer a partir del mediodía.

A partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la posibilidad de que el cielo se cubra completamente. Las nubes altas dominarán el panorama hasta las primeras horas de la noche, cuando se espera que el cielo se torne cubierto. La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm.

El viento, que soplará principalmente del sur, será un factor importante a tener en cuenta. Con velocidades que oscilarán entre 6 y 39 km/h, se recomienda precaución, especialmente en áreas abiertas. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría generar incomodidad y afectar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia las 19:00 horas. La probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 60% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un ambiente más inestable.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto y lluvias a medida que avance la tarde. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo cambiante y que tomen precauciones ante el viento y la posibilidad de tormentas.

