El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente nublado, caracterizado por la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. A lo largo de la tarde, se espera que estas nubes continúen cubriendo el horizonte, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. De hecho, la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones por el mal tiempo.

Las temperaturas en Caldas de Reis irán descendiendo a medida que avance el día. En la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 8 grados , pero a medida que se acerque la tarde, se espera que baje a 5 grados. Este descenso en la temperatura puede hacer que el ambiente se sienta fresco, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos durante el día.

La humedad relativa será un factor notable, alcanzando niveles altos, con un 83% en la mañana y aumentando hasta un 88% por la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable tener en cuenta este aspecto al salir de casa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste a una velocidad moderada. En la mañana, la velocidad del viento será de 4 km/h, aumentando ligeramente a 5 km/h por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor adicional, especialmente en áreas abiertas. Los vientos serán suaves, lo que no debería causar inconvenientes para las actividades diarias.

El orto se producirá a las 08:43, brindando a los habitantes de Caldas de Reis la oportunidad de disfrutar de un amanecer tranquilo, mientras que el ocaso está previsto para las 18:02, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no traerá sorpresas en forma de lluvia. En resumen, el tiempo de hoy en Caldas de Reis se presenta como un día fresco y seco, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las bajas temperaturas y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.